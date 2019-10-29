WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

29 октября 2019, 11:12

Общество

Дом моды Пьера Кардена пригласил на ужин во Франции дизайнера из Набережных Челнов

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Общество

Дом моды Пьера Кардена пригласил на ужин во Франции дизайнера из Набережных Челнов

Модельер детской одежды Марина Каримова отправится в Париж со своей коллекцией и пятью моделями.

(Казань, 29 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Дизайнера детской одежды Марину Каримову из Набережных Челнов пригласил на рождественский ужин дом моды Пьера Кардена в ресторан Парижа. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила модельер из Автограда.

«Поездку организует продюсерский центр World Russian Beauty для победителей, дизайнеров и моделей фестиваля красоты, моды и таланта World Russian Beauty 2019. Приглашение на ужин в доме моды Пьера Кардена я получила от них», — сказала Марина Каримова.

Она отправится в Париж со своей актуальной коллекцией, а также новой, которую представит впервые. Сейчас дизайнер ищет пять девочек-моделей ростом от 128 до 146 см, которые должны будут представить коллекцию на праздничном ужине.

«Все будет происходит в узком кругу, где будут звезды парижской моды и представители дома моды Пьера Кардена», — добавила спикер.

Марина Каримова была признана лучшим детским дизайнером в номинации «Прет-а-порте» на фестивале красоты, моды и таланта World Russian Beauty 2019.

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