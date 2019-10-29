В Казани назвали победителей конкурса «Лучший сельский клуб и сельский Дом культуры»

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). В Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая состоялась церемония награждения победителей Республиканского конкурса «Лучший сельский клуб и сельский Дом культуры», сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Финалистов приветствовала министр культуры РТ Ирада Аюпова. «В этом конкурсе однозначно нет победителей и проигравших, потому что выигрывают только наши жители, ведь мы работаем ради людей», — сказала министр.

Конкурс проводился в три этапа: муниципальный, зональный и республиканский. В финал вышли 35 сельских клубных формирований и сельских домов культуры. В творческом состязании приняли участие 1762 учреждения культуры.

Победителям были вручены денежные сертификаты на приобретение оборудования, музыкальных инструментов, мебели, культурно-спортивного инвентаря, пошив сценических костюмов.

Победители конкурса в номинации: «Сельский клуб населенного пункта с количеством жителей до 200 человек»: 1-е место: Старо-Кушкетский СК, Балтасинский район (сертификат на 500 тыс. рублей); 2-е место: Ефановский СК, Бугульминский район (сертификат на 300 тыс.рублей); 3-е место: Тат. Мушугинский СДК, Мензелинский район (сертификат на 200 тыс.рублей).

Победители конкурса в номинации «Сельский клуб, Сельский Дом культуры населенного пункта с количеством жителей от 200 до 300 человек»: 1-е место: Лякинский СДК, Сармановский район (сертификат на 500 тыс.рублей); 2-е место: Ново-Каразирекский СК, Ютазинский район (сертификат на 300 тыс. рублей); 3-е место: Кшкарский СК, Арский район (сертификат на 200 тыс.рублей).

Победители конкурса в номинации «Сельский клуб, Сельский Дом культуры населенного пункта с количеством жителей до 500 человек»: 1-е место: Старозюринский СДК, Тюлячинский район (сертификат на 500 тыс. рублей); 2-е место: Старокурмашевский СДК, Актанышский район (сертификат на 300 тыс. рублей); 3-е место: Учаллинский СДК, Азнакаевский район (сертификат на 200 тыс. рублей).

Победители конкурса в номинации «Сельский Дом культуры населенного пункта с количеством жителей от 500 человек и более»: 1-е место: Старотимошкинский СДК, Аксубаевский район (сертификат на 500 тыс. рублей); 2-е место: Кощаковский СДК, Пестречинский район (сертификат на 300 тыс. рублей); 3-е место: Юлдузский СДК, Чистопольский район (сертификат на 200 тыс. рублей).

Также финалистам были вручены дипломы в таких номинациях: «Успешный старт», «Хранители традиций», «Самый динамичный сельский дом культуры», «Народная любовь», «Территория творчества».

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