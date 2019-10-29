Три человека получили травмы, влетев на каршеринговом авто в забор в Казани

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Водитель и два пассажира получили серьезные травмы, врезавшись на каршеринговом авто в кирпичный забор в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Накануне около трех часов ночи на улице Ершова водитель арендованного автомобиля «Фольксваген» на большой скорости не справился с управлением и врезался в кирпичный забор.

В результате аварии водитель иномарки получил травмы головы, 23-летняя пассажирка – ушиб головного мозга, а 19-летний парень (также пассажир авто) – ссадины ноги.



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