Дизайн-завод «Флакон» не исключает передачу зданий «Адониса» в Казани под жилье

(Казань, 29 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Московский дизайн-завод «Флакон», который планировал выкупить здание фабрики «Адонис» в историческом центре Казани, не сможет конкурировать в торгах с девелоперами, которые предложат для этого объекта проект жилого сектора. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил владелец креативного бренда FlaconX Николай Матушевский.

«„Адонис“ мы ждем. Нам очень нравится этот проект, мы давно им занимаемся и даже потратили уже какие-то денежки, поэтому хотим его реализовать. Но, по-моему, в том процессе, точнее в том алгоритме, как этот процесс происходит, это сделать тяжело. Я знаю, что Рустам Минниханов сам хотел, чтобы здание взял „Флакон“, потом сказал, что у нас самих тут много своего интересного. Мы не претендуем, просто есть некие принципы, по которым нам проще было бы сделать это (ревитализацию — прим. Т-и). Мы на любых условиях готовы», — прокомментировал информагентству слухи о видах на историческую постройку Николай Матушевский.

Он подчеркнул, что банкротство фабрики сильно затянулось, и назначенные на ноябрь торги, где должны были реализовываться площади «Адониса» в центре Казани, отсрочены.

«Нас беспокоит, что на торгах будет продаваться бесхозный, никому не нужный объект. Да, мы будем, наверное, участвовать в этих торгах, но если будет кто-то предлагать другие деньги под жилье, допустим, я не думаю, что мы сможем конкурировать», — констатировал владелец брендового креативного пространства Москвы, прогремевшего в 2009 году на всю страну.

По словам собеседника агентства, в отличие от «плохих девелоперов, которые хотят снести и построить на месте объектов культурного наследия что-нибудь такое „дорого-богато“», Flacon «любит и хочет приспосабливать то, что уже построено до нас нашими дедами и прадедами».

«Поэтому, по-моему, город больше сам заинтересован в нас на этом объекте. Думаю, что правительству надо как-то в это вмешаться. Мы сделали исследование и увидели, что Казань — тот город, в котором востребованы креативные пространства, здесь происходит достаточно много событий. Но нам надо быстрее принимать решение: если мы еще протянем год-два-три, мы вряд ли уже что-то будем делать. Может, это и хорошо, может, плохо, мы не знаем», — резюмировал Матушевский.

Как уточнил ИА «Татар-информ» совладелец FlaconX Ян Ярмощук, Казань в целом представляет интерес для компании. Столичные инвесторы полагают, что регион мог бы предложить как альтернативу зданиям фабрики «Адонис» еще какую-либо территорию в столице Татарстана или концессионное соглашение, поскольку, например, штукатурные работы на объектах культурного наследия стоят в три раза дороже, чем те же работы на здании без такого статуса.

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