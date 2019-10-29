Осенний уикенд короткого метра проведут для казанских киноманов в Доме Актера

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). С 1 по 3 ноября в Доме Актера имени М. Салимжанова состоится очередной осенний уикенд короткого метра под названием «Люди, дороги и параллельные миры». Об этом сообщает Дирекция «Время кино».



Публику ждут шесть фантастических, смелых и бескомпромиссных картин, отмеченных на «Кинотавре» и Московском Международном фестивале, а также попавших в конкурсные программы крупнейших европейских смотров.



В программу вошли фильмы «Служба доставки» (режиссеры Владимир Копцев, Елена Копцева, продолжительность короткометражки 13 минут), «Трамвай» (Юлия Трофимова, 16 минут), «Дорога к дому» (Татьяна Астапова, 10 минут).



Зрители также смогут увидеть картины «Исход 20» (Яна Недзвецкая, 9 минут), «Земля», (Наталья Берег, 20 минут), «Лечение печали» (Мария Воробьева, 13 минут).

Фильмы предназначены для просмотра зрителей от 16 лет. Начало сеансов запланировано на семь вечера.

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