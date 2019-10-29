В Татарстане кооператив «Деревня» поможет выращивать овощи владельцам участков

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Деревня», созданный в Альметьевском районе республики, готов помочь желающим выращивать и реализовывать урожай овощей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Руководитель СХПК Никола Иветич рассказал министру сельского хозяйства и продовольствия РТ Марату Зяббарову о реализуемых проектах.

«Любой человек, который хочет заниматься сельским хозяйством, может реализоваться у нас. Особенно это касается тех, кто не обладает большим капиталом. В кооперативе им не придется тратить 6-7 миллионов рублей на закупку техники и отработку почвы. Все уже есть», – отметил Никола Иветич, добавив, что в настоящее время в кооператив входят уже 17 человек.

При грантовой поддержке Минсельхозпрода РТ сельхозкооператив построил овощехранилище и фасовочно-упаковочную линию для готовой продукции.

Теперь «Деревня» планирует осуществить проект «Долина фермеров» по строительству на личных участках желающих теплиц круглогодичного использования. Цель проекта – помочь владельцам участков выращивать овощи и зелень и получать прибыль от продажи их. Переработкой и реализацией этой продукции займется сельхозкооператив.

Во время встречи министр и руководитель кооператива обсудили вопросы, связанные с реализацией проектов кооператива «Деревня», и пути решения имеющихся проблем, сообщили в пресс-службе ведомства.

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