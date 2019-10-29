У центра семьи «Казан» пройдет акция «Военная служба по контракту – Твой выбор!»

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). 2 ноября с 10.00 до 14.00 на территории центра семьи «Казан» пройдет акция под руководством Главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор!», сообщают организаторы.

Всех желающих на мероприятие приглашают командование и личный состав Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища.

Гостей ожидают выступление оркестра Казанского ВТКУ, творческих коллективов ЦДРА, Центрального военного округа и города Казани; военнослужащих отряда специального назначения; работа мобильного пункта отбора на военную службу по контракту; выставка вооружения, военной, специальной и исторической техники.

Также здесь будет организована площадка динамического спортивного показа мастер-классов известных российских спортсменов; работа полевой кухни с приготовлением армейской гречневой каши; работа информационного пункта Сухопутных войск РФ; работа экспозиции стрелкового оружия и военной формы одежды; выступление парашютистов ДОСААФ РТ.

Кроме того, здесь будут награждать лучших военнослужащих государственными и ведомственными наградами, ценными подарками и вручать им жилищные сертификаты.

Вход свободный.

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