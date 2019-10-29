Лучшим спектаклем «Шомбай fest-2019» признали работу карельского театра «Железо»

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Лучшим спектаклем III международного фестиваля театров кукол «Шомбай-fest-2019» стал спектакль «Железо» театра кукол из Карелии, сообщает пресс-служба театра кукол «Экият».

Лучшим спектаклем фестиваля стала постановка «Железо» Карельского театра кукол.

В номинации «Лучшая актерская работа» дипломом наградили артистку Хакасского театра Риму Зайнуллину, а лучшей режиссерской работой признали спектакль Владимира Бирюкова, постановщика Пензенского театра кукол.

Специальные дипломы фестиваля вручили театрам из Франции и Италии, театру кукол «Экият» за спектакль «Пой, Курай, играй, Шомбай». Также награду получил художник Хакасского театра кукол Валерий Полуновский и артистка Пермского театра кукол Наталия Красильникова.

Уфимский театр кукол был отмечен в номинации «Новация фестиваля» за постановку «Мустай Карим. Близкий горизонт». Лауреатом в номинации «Лучшая работа художника» стал Оренбургский театр.

Фестиваль театров кукол «Шомбай-fest-2019» проходил в Казани с 23 по 28 октября.

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