В двух районах Татарстана откроются модельные библиотеки нового поколения

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе Татарстана на базе Белобезводненской библиотеки, а также в Кукморском районе на базе Асан-Елгинской сельской библиотеки откроются модельные библиотеки. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

«Модельная библиотека — это образцовая библиотека, расположенная в благоустроенном помещении, располагающая хорошо укомплектованным, многоотраслевым фондом, оснащенная современным компьютерным оборудованием, использующая в своей работе новейшие информационные технологии», — говорится в сообщении.

В здании Белобезводненской библиотеки сейчас завершается ремонт. Для библиотеки были закуплены демонстрационная техника, новое компьютерное оборудование, обновлен книжный фонд. Также посетители смогут воспользоваться возможностями Национальной электронной библиотеки и полнотекстовой базой данных «ЛитРес: мобильная библиотека».

Помещение разделили на несколько зон. Одну из них отвели для детей, здесь будут установлены игровое оборудование, большая плазма. Во второй зоне будет открытый читальный зал с возможностью проведения презентаций и мастер-классов. В третьем зале будут работать юные журналисты.

Для модельной библиотеки на базе Асан-Елгинской сельской библиотеки Кукморского района также закуплены печатные и аудиокниги, новая мебель, компьютеры и интерактивное оборудование, оформлена подписка на электронную библиотеку «ЛитРес».

В этом помещении будет несколько функциональных зон: для детей с развивающим интерактивным полом, для просмотра мультфильмов и видеофильмов, зоны для дискуссий, буккроссинга, для уединенного чтения, читальный зал и т. д. Проектом предусмотрена и зона для обслуживания посетителей с ограниченными физическими возможностями.

Планируется, что при обновленных учреждениях будут работать любительские клубы и объединения по интересам, проводиться встречи, конференции, лекции, фестивали, конкурсы и другое.

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