Стратегию развития нижнекамского села Каенлы признали одной из лучших в России

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Программу социально-экономического развития Каенлинского сельского поселения признали лучшей на федеральном конкурсе стратегов России, который состоялся в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Каенлинское поселение основано в 1918 году, на сегодняшний день оно занимает третье место в Нижнекамском районе по численности населения. Там проживают 2062 человека.





В 2019 – 2025 годах в поселении планируется реализовать 16 проектов в сфере бизнеса, жилищно-коммунального хозяйства, культуры и здравоохранения.



В программу стратегии вошли строительство козьей фермы на сто голов, реконструкция водопроводных сетей, в том числе на земельных участках для многодетных семей, ремонт дорог, строительство коттеджного поселка. Кроме того, руководство поселения считает необходимым создавать общественные пространства в селе Каенлы, развивать предпринимательство и многое другое.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что проект создания элитных поселков в селе Каенлы Нижнекамского района вошел в шорт-лист национального конкурса.

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