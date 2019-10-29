Медцентру в Казани грозит наказание за старые лекарства и процедуры без осмотра врача

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). После прокурорской проверки на медцентр «Тервейс» в Казани возбуждено уголовное дело. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как удалось установить, в реабилитационном центре не были оборудованы медкабинеты, а просроченные лекарства не списывались и хранились вместе с другими препаратами. Кроме того, некоторые медицинские процедуры проводились без предварительного осмотра врачом-косметологом, а лекарства с ограниченным сроком годности никак не контролировались.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.