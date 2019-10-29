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Татар-информ

29 октября 2019, 08:52

Общество

Эксперты рассказали, какие шины выбрать для зимы в мегаполисе

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Общество

Эксперты рассказали, какие шины выбрать для зимы в мегаполисе

По мнению специалистов, шипованная резина больше подходит для выездов за пределы города.

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Жителям мегаполисов при выборе зимних шин не нужно отдавать предпочтение шипованным, поскольку они предназначены для постоянной езды по льду. Об этом заявили автоэксперты, опрошенные РИА Новости.

«Если человек перемещается только по городу, а тем более если этот город — Москва, то большой нужды ни в шипах, ни в “липучке” нет», — рассказал координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел. По его словам, нужны просто хорошие зимние шины.

При этом, если автомобилист иногда выезжает за город, то смысл обратить внимание на шипованную резину есть: это поможет чувствовать себя уверенно. Шины «липучка» больше подойдут тем, кто перемещается по городу.

«Если чаще всего эксплуатируется на трассах, которые более-менее чистят, в городе, скажем, то тогда даже и шипы не нужны, потому что город все-таки чистят, а шипы они для льда, большей частью. А “липучка” очень странная альтернатива», — считает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

По его словам, выбор между шипованной резиной и «липучкой» зависит от предпочтений и мастерства водителей.

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