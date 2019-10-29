Британские врачи назвали способы снизить риск инсульта

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Британские врачи рассказали, как можно снизить риск инсульта и предотвратить развитие этого заболевания, сообщает РИА Новости.

Причинами болезни могут стать слабые сосуды, наследственная предрасположенность, накопившийся в организме «вредный» холестерин, ожирение, диабет, гипертония или аритмия. Риск также возрастает, если злоупотреблять алкоголем и курением.

К инсульту также может привести заместительная гормональная терапия — ее применяют женщины старше 50 лет.

При этом врачи считают, что риск инсульта есть не только у пожилых, но и у молодых людей: они много работают и испытывают постоянный стресс.

Чтобы предотвратить инсульт, важно следить за артериальным давлением, отметила представитель британской Ассоциации по борьбе с этим заболеванием Клэр Шаттлуорф.

«При развитии инсульта симптомы часто отсутствуют, поэтому многие люди не понимают, что они есть. Очень важно регулярно измерять давление», — подчеркнула она.

Эксперты также рекомендуют соблюдать сбалансированную диету, отказаться от вредных привычек и заниматься спортом. Не стоит есть жирную и излишне соленую пищу, предпочтя им овощи и продукты с высоким содержанием клетчатки.

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