В России может стать вдвое меньше моногородов из-за прекращения господдержки

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Число моногородов в России может сократиться почти вдвое из-за прекращения финансовой помощи от государства, заявил ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономполитике Павел Склянчук. Об этом пишут «Известия».

В России готовится новая программа развития моногородов, согласно которой количество моногородов, вероятно, сократится с 321 до 170.

При этом на первом этапе радикально пересматривать перечень таких населенных пунктов не будут, пояснили в Минэкономразвития РФ. Обратиться к этому вопросу планируют только в следующем году.

Ранее кризисным городам планировалось выделить дополнительно 18,6 млрд рублей, однако эту инициативу не поддержала правительственная комиссия.

Прежнюю программу развития моногородов раскритиковала Счетная палата РФ. По данным ведомства, меры по их поддержке не привели к росту уровня жизни их населения.

Как считают эксперты, моногород может исчезнуть из списка, если численность его населения менее 3 тыс. человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Отмечается, что в Минфин еще не поступали предложения о сокращении числа моногородов.

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