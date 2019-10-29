Урбанисты и архитекторы из РТ поучаствуют в конференции по световому дизайну

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). 1 и 2 ноября в Санкт-Петербурге пройдет крупная международная конференция «Световой дизайн — 2019», посвященная развитию «умной» световой среды в городах и различных интерактивных пространствах, сообщают организаторы мероприятия.

Каждый год встреча собирает около 500 участников из десяти стран и девяти российских регионов. Все они — специалисты в области архитектуры, дизайна, урбанистики и IT.

Организаторы отмечают, что приглашения направлены мэру Казани, ректору Университета Иннополис и представителям академического и профессионального сообществ республики.

Во время главной панельной дискуссии участники обсудят примеры современных подходов к уличному освещению, которые уже реализуются в России и за рубежом. Также участники конференции смогут посетить лекции ведущих российских и иностранных экспертов — архитектора и светодизайнера Хенрики Пихлаяниеми, ведущего эксперта в области урбанистики и светого дизайна Натальи Быстрянцевой.

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