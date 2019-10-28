Буинский театр покажет детский спектакль, драму для подростков и комедию в Балашихе

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). 4 ноября Буинский государственный театр представит три спектакля в городе Балашиха Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.





В полдень состоится детский спектакль «Светофор», в два часа дня – драма для подростков «В футляре» и в пять вечера – комедия «Кодалар-кодачалар».



Накануне буинцы представили два своих спектакля на сцене Центрального академического театра Российской армии в Москве.





Затем директор, худрук татарского театра сатиры, народный артист РТ Раиль Садриев, заместитель художественного руководителя Раис Яруллин посетили Полномочное представительство РТ в России. С буинцами встретился полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин. В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие планы сотрудничества.

Буинский театр является одним из старейших татарских профессиональных театров, в 2017 году ему исполнилось сто лет.

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