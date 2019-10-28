В музее Горького и Шаляпина представят редкие вещи из коллекции Марселя Салимжанова

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). 1 ноября в музее А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина откроется выставка «Театр Марселя Салимжанова». Проект посвящен 85-летию одного из самых значительных мастеров татарской сцены, основоположника нового этапа в истории национального театра («режиссерского театра»), лауреату Государственной премии имени Г. Тукая, обладателю «Золотой маски» Марселю Салимжанову. Об этом сообщает пресс-служба музея.

В экспозиции гости смогут увидить уникальные материалы, сохранившееся благодаря семье Салимжанова: снимки, эскизы декораций, документы, афиши, костюмы из спектаклей, а также мемориальные вещи и предметы мастера, отражающие самые яркие моменты его жизни и творчества.

Марсель Хакимович возглавил театр в 1966 году — в сложный период потери зрителя, когда репертуар составляли в основном бытовые спектакли. Молодой постановщик начал с обновления репертуара и сценографии. С его приходом произошло обогащение средств художественной выразительности, начала расти сценическая культура. Салимжанов коренным образом изменил прежние подходы к решению спектаклей, подчинив все компоненты – художник, драматург, актер – единому режиссерскому замыслу в трактовке произведения.

Выставка продлится до 24 ноября текущего года.

Открытие запланировано на три часа дня.

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