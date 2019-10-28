Жители Муслюмовского района заложили «Аллею семьи»

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). В Муслюмовском районе заложили «Аллею семьи» – все желающие семьи района посадили свои деревья как символ будущего и преемственности поколений. Об этом сообщает Управление ЗАГС по РТ.



После посадки деревьев семьи традиционно продолжают заботиться о саженцах – подкармливают и поливают их. К своим деревцам семьи приходят в полном составе – с бабушками, дедушками, детьми и внуками.



Коллектив отдела ЗАГС совместно с районным Советом и исполкомом высадили деревья на набережной – в красивом месте под названием «Остров влюбленных рядом» с аллеей.



«Хочется верить, что эта прекрасная поляна станет излюбленным местом всех молодоженов, влюбленных пар и семей Муслюмовского района», – отметили в ведомстве.

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