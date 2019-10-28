В Елабуге открылась выставка работ и награждение участников II Елабужской биеннале

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). В Музее современного этноискусства Елабужского государственного музея-заповедника состоялось открытие итоговой выставки работ участников II Елабужской биеннале уникального рисунка и награждение победителей и дипломантов конкурса. Об этом пишет газета «Новая Кама».





К собравшимся обратилась и.о. замруководителя исполкома Елабужского района по социальным вопросам Галина Калашникова и замгенерального директора ЕГМЗ по науке Александр Деготьков. Почетные гости поздравили победителей биеннале и вручили художникам награды. Кроме того, преподаватели детской музыкальной школы № 1 преподнесли участникам и гостям подарок в виде музыкальных произведений.

С ответным словом выступили участники конкурса, приехавшие на награждение, а обладательница главной награды подарила музею-заповеднику издания с работами пензенских художников.





Главную награду – Гран-при завоевала Мария Королькова из Пензы с работами «Птица» и «Все дома». Первое место занял Владимир Гончаров из Воронежа, представив на конкурс работу «Северный ветер». Чулпан Билалова из Москвы удостоилась второго места с произведением «Только вверх». Тройку призеров замкнул Глеб Соловьев из Уфы – на суд жюри он представил картину «Великий Орел».



В завершение мастера кисти рассказали о себе и своих работах, а также провели экскурсию по выставке.

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