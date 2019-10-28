В Альметьевском ТЦ медики по громкой связи рассказали о признаках и рисках остеопороза

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). В одном из торговых центров Альметьевска состоялся «Десант здоровья», который провел Альметьевский центр медицинской профилактики совместно с Альметьевским СПИД-центром и волонтерами медицинского колледжа. Об этом сообщает пресс-служба Управления здравоохранения района.



Событие прошло в рамках декадника по борьбе с остеопорозом. Цель – обратить внимание общественности на проблемы, связанные с данным заболеванием.





Остеопороз является неизлечимым заболеванием, которое сопровождается потерей кальция и при котором костная ткань становится слабой и хрупкой, в результате чего кости могут легко ломаться.



Для посетителей центра по громкой связи медики озвучили признаки заболевания, факторы риска, возможности их снижения. Кроме того, специалисты дали рекомендации по внимательному отношению к своему здоровью.



В ходе акции все желающие получили индивидуальные консультации по здоровому образу жизни, рациональному питанию, отказу от вредных привычек, а также измерили артериальное давление, уровень сахара в крови, получили памятки об остеопорозе и инсульте. Кроме того, посетители центра могли пройти ВИЧ-тестирование по слюне и узнать свой статус.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.