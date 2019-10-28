В Бугульминском лесхозе высадили 50 тысяч саженцев березы и сосны

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Специалисты Бугульминского лесхоза завершили ряд осенних лесокультурных работ. В рамках мероприятий сотрудники посадили более 50 тысяч сеянцев березы и сосны. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.





Работы по дополнению лесных культур были проведены на площади 214 га, подготовке почвы под культуры 2020 года – на площади 80 га.



Директор ГБУ РТ «Бугульминский лесхоз» Сагид Абдуллин рассказал, что работы были проведены ручным способом при помощи меча Колесова.





«Наряду с этим мы провели посев семян лиственных пород в базисном лесном питомнике», – добавил директор лесхоза.



По словам специалиста, при осеннем посеве семена не требуют стратификации, поскольку проходят естественную подготовку в почве. К тому же семена большинства пород не требуют специальной обработки, следовательно, идет экономия времени и трудозатрат.



В настоящее время в лесхозе также завершается заготовка посадочного материала лиственных пород. Всего уже заготовлено более ста килограммов материала, из них березы – 89,5 кг, ясеня – 17 кг и клена татарского – 1,5 кг.

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