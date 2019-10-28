Комсомольский субботник провели пожилые горожане в одном из парков Альметьевска

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). В последние выходные октября в Комсомольском парке Альметьевска собрались представители серебряного возрас– все они вышли на традиционный субботник, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



Комсомольский парк был разбит в 50-е годы прошлого века и просто отделял проезжую часть улицы Советской от жилого квартала. В начале 70-х годов Альметьевская комсомольская организация приняла решение о том, чтобы дать общественному пространству вторую жизнь. Комсомольцы проводили здесь трудовые десанты, высаживали елки и радовались, если они приживались.





На сегодняшний день нефтяники полностью благоустроили парк, создали все условия для отдыха и проведения досуга на свежем воздухе. Ежегодно в канун Дня рождения комсомола активисты проводят субботники, закладывают аллеи и облагораживают территорию. Вот и в эти выходные комсомольцы разных поколений встретились в преддверии 101-й годовщины ВЛКСМ, убрали территорию и посадили деревья.

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