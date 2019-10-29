WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

28 октября 2019, 16:27

Происшествия

На месте новой пожарной части в Апастово заложили капсулу с посланием потомкам

Рекомендуем

Происшествия

На месте новой пожарной части в Апастово заложили капсулу с посланием потомкам

Фото: mchs.tatarstan.ru

В ПСЧ № 106 запланировано три машиновъезда, а на дежурстве круглосуточно будут находится личный состав и два пожарных автомобиля.

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). На месте новой пожарной части в Апастово заложили капсулу с посланием потомкам, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Необходимость в новой пожарной части существовала давно – старое здание ПСЧ № 106 построено более 40 лет назад и за это время морально устарело и обветшало. Вопрос возведения новой пожарной части был на постоянном контроле как у начальника ГУ МЧС России по Республике Татарстан Рафиса Хабибуллина, так и у главы района. Благодаря поддержке Правительства республики и Президента РТ было решено возвести новое пожарное депо, строительство которого запланировано на начало 2020 года.

Пожарно-спасательная часть, чья стоимость составит порядка 134 млн рублей, будет полностью возведена за счет республиканского бюджета. Весь прошлый год готовилась проектная документация, утверждалась смета и проводилась подготовка в экспертизе объекта. В ПСЧ будут предусмотрены три машиновыезда, газоспасательная тренировочная база, спортплощадка и прочие атрибуты, а на дежурстве круглосуточно будут находится личный состав и два пожарных автомобиля. Из депо можно будет выехать на объездную трассу, что ускорит время прибытия пожарных расчетов в любую точку Апастово и района.

«Сегодня был сделан первый шаг к осуществлению давней мечты ветеранов пожарной охраны Апастовского района. И уже в конце августа 2020 года надеемся на завершение строительства новой ПСЧ. Вот тогда, в торжественной обстановке, на празднование Дня республики наша мечта окончательно воплотится в жизнь», – отметил на закладке капсулы с посланием потомкам начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Полицейские проверяют информацию об избиении молодоженов охранниками казанского бара

Новости дня
11:21
В колонии-поселении в РТ начнут производить пять видов круп и построят новый коровник

Новый крупяной цех будет способен производить порядка 500 тонн продукции в год.

11:16
Хайруллин взял в работу ситуацию вокруг «Центра парусного спорта и водного туризма»

К депутату Госдумы Айрату Хайруллину обратился председатель некоммерческого партнерства «Центр парусного спорта и водного туризма» Олег Тюрин.

11:12
Дом моды Пьера Кардена пригласил на ужин во Франции дизайнера из Набережных Челнов

Модельер детской одежды Марина Каримова отправится в Париж со своей коллекцией и пятью моделями.

10:58
В Казани назвали победителей конкурса «Лучший сельский клуб и сельский Дом культуры»

Победителям были вручены денежные сертификаты на приобретение оборудования, музыкальных инструментов, пошив сценических костюмов.

10:57
Полицейские проверяют информацию об избиении молодоженов охранниками казанского бара

Два парня и девушка обратились с заявлениями в отдел полиции с просьбой привлечь к ответственности охранников бара «Руки вверх».

10:41
В Татарстане кооператив «Деревня» поможет выращивать овощи владельцам участков

В планах СХПК – строительство на личных участках желающих теплиц круглогодичного использования.

10:37
Три человека получили травмы, влетев на каршеринговом авто в забор в Казани

ДТП произошло накануне около трех часов ночи на улице Ершова.

10:30
Дизайн-завод «Флакон» не исключает передачу зданий «Адониса» в Казани под жилье

Долгое банкротство предприятия, которое должны были сменить торги, может заставить московского инвестора отказаться от идеи выкупать объект.

10:21
У центра семьи «Казан» пройдет акция «Военная служба по контракту – Твой выбор!»

На мероприятии запланированы выставка вооружения, выступление парашютистов ДОСААФ РТ, работа полевой кухни и т. д.

10:07
Нарушенное штормовым ветром электроснабжение в Татарстане полностью восстановлено

Всего под отключение попали 75 населенных пунктов, в которых проживают более 31 тыс. человек.

10:00
Лучшим спектаклем «Шомбай fest-2019» признали работу карельского театра «Железо»

В Казани завершился III международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest-2019».

09:52
В двух районах Татарстана откроются модельные библиотеки нового поколения

При обновленных учреждениях будут работать любительские клубы, проводиться встречи, конференции, лекции, фестивали, конкурсы.

09:35
Сразу три детсада откроют к концу года в «Салават Купере» по нацпроекту «Демография»

В 2020 году в «Салават Купере» планируется продолжить строительство новых детских садов и школы.

09:24
Стратегию развития нижнекамского села Каенлы признали одной из лучших в России

В программу стратегии вошли строительство козьей фермы на сто голов, реконструкция водопроводных сетей, ремонт дорог, строительство элитного поселка.

09:10
ВЦИОМ: Хэллоуин отмечать планируют только 3% россиян
09:09
Медцентру в Казани грозит наказание за старые лекарства и процедуры без осмотра врача

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

08:52
Эксперты рассказали, какие шины выбрать для зимы в мегаполисе
08:20
Британские врачи назвали способы снизить риск инсульта
07:48
В России может стать вдвое меньше моногородов из-за прекращения господдержки

В стране готовят новую программу развития моногородов.

07:16
Буинский театр покажет детский спектакль, драму для подростков и комедию в Балашихе

Буинский театр является одним из старейших татарских профессиональных театров, в 2017 году ему исполнилось сто лет.

06:44
В музее Горького и Шаляпина представят редкие вещи из коллекции Марселя Салимжанова

Среди экспонатов — эскизы декораций, снимки, афиши, костюмы из спектаклей и др.

06:26
Ветерану из Менделеевска вручили медаль за освобождение Белоруссии

Стрелок-автоматчик из Менделеевска защищал Минск, Борисово, Могилев, Оршу, Гродно, Брест и другие города.

05:34
В Бугульминском лесхозе высадили 50 тысяч саженцев березы и сосны

Специалисты ГБУ РТ «Бугульминский лесхоз» завершили ряд осенних лесокультурных работ.

04:42
В Альметьевском ТЦ медики по громкой связи рассказали о признаках и рисках остеопороза

Событие прошло в рамках декадника по борьбе с остеопорозом.

03:14
В роддоме Агрызского района случился многодетный бэби-бум

За пять дней из учреждения выписались четыре многодетные семьи.

События