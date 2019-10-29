(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). На месте новой пожарной части в Апастово заложили капсулу с посланием потомкам, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Необходимость в новой пожарной части существовала давно – старое здание ПСЧ № 106 построено более 40 лет назад и за это время морально устарело и обветшало. Вопрос возведения новой пожарной части был на постоянном контроле как у начальника ГУ МЧС России по Республике Татарстан Рафиса Хабибуллина, так и у главы района. Благодаря поддержке Правительства республики и Президента РТ было решено возвести новое пожарное депо, строительство которого запланировано на начало 2020 года.

Пожарно-спасательная часть, чья стоимость составит порядка 134 млн рублей, будет полностью возведена за счет республиканского бюджета. Весь прошлый год готовилась проектная документация, утверждалась смета и проводилась подготовка в экспертизе объекта. В ПСЧ будут предусмотрены три машиновыезда, газоспасательная тренировочная база, спортплощадка и прочие атрибуты, а на дежурстве круглосуточно будут находится личный состав и два пожарных автомобиля. Из депо можно будет выехать на объездную трассу, что ускорит время прибытия пожарных расчетов в любую точку Апастово и района.

«Сегодня был сделан первый шаг к осуществлению давней мечты ветеранов пожарной охраны Апастовского района. И уже в конце августа 2020 года надеемся на завершение строительства новой ПСЧ. Вот тогда, в торжественной обстановке, на празднование Дня республики наша мечта окончательно воплотится в жизнь», – отметил на закладке капсулы с посланием потомкам начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.



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