Защитник «Ак Барса»: Начали нормально играть только в третьем периоде

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев остался недоволен игрой команды против «Амура» из Хабаровска, несмотря на победу со счетом 3:1.

«Два периода играли нормально, но только в третьем стали выглядеть лучше, начали предпринимать правильные действия. Самое главное, что сохранили результат», — поделился Журавлев.

Вдобавок он рассказал о жесткой игре со стороны обеих команд: «Это хоккей, тут не бывает простых игр, все играют на победу. Соперник тоже хотел победить. Во втором периоде мы где-то расслабились, но это не сыграло важную роль, ведь мы победили. А теперь двигаемся дальше».

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