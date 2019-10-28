Дмитрий Юдин: «Ак Барс» выходил на второй период расслабленным

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Защитник казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрий Юдин прокомментировал сегодняшнюю победу команды над хабаровским «Амуром» со счетом 3:1.

«Второй период вышел самым упорным. Было много моментов, когда нам нужно было сыграть попроще, из-за этого мы теряли шайбу. Завтра разберём эти ошибки. Может быть, на второй период выходили более расслабленными», — предположил Юдин.

Вдобавок он прокомментировал свой вызов в сборную России: «У меня ещё три матча в команде, поэтому про сборную ещё не думаю».

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