Нападающий «Ак Барса»: «Амур» доставил много проблем, но вратарь выручал нас

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов прокомментировал победу казанцев над хабаровским «Амуром» со счетом 3:1.

«Начали не очень хорошо, но тем не менее собрались, забили свои голы. Соперник играл неплохо и доставил нам много проблем, однако повезло — вратарь выручал. Тем не менее мы допускали ошибки и соперник ловил нас на контратаках. Нам нужно исправляться и в следующей игре сыграть лучше», — поделился хоккеист.

Глухов отметил, что обилие силовых приемов было не только в первом периоде, как казалось с трибуны: «Вся игра была жесткой, если есть момент, то все играют в тело. И без разницы, первый период или нет».

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