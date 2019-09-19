Дмитрий Квартальнов: Не понравился второй период в исполнении «Ак Барса»

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрий Квартальнов провёл анализ сегодняшней игры против хабаровского «Амура». Встреча завершилась победой казанцев со счетом 3:1.

«Забили хорошие два гола в первом периоде, а второй [период] не понравился — соперник добавил и имел неплохие моменты. А мы начали терять шайбу, обрезаться, защитники стали проваливаться. Но третий период мы сыграли так, как планировали, и спокойно доиграли», — рассказал журналистам Квартальнов.

Также он отметил игру новичка Олега Ли и Владислава Кары из «Барса»: «Олег неплохо сыграл на месте Даниса. Для Кары же первая игра была тяжелой, ему еще нужно вливаться в коллектив, улучшать некоторые элементы своей игры».

Вдобавок Квартальнов рассказал о травмированных ранее игроках: «Ткачев пока отдыхает, для его восстановления нужно время. Лукоянов работает, но на лёд ещё не выходил».

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