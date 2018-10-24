Победа после счета 0:3: «Нефтехимик» продолжил победную серию

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня «Нефтехимик» обыграл «Адмирал» из Владивостока со счетом 4:3, проигрывая в начале второго периода 0:3. Нижнекамцы смогли продолжить победную серию на своем льду, одержав уже шестую победу.

Вернувшись в зону плей-офф, нижнекамцы не только вернули себе настроение, но, и это главное, набрали победный ход, одолев, к слову, дважды за неделю и питерский СКА.

Сегодняшний матч также начался с массированных атак нижнекамцев. Преимущество хозяев было велико — дважды нижнекамцы играли за эти 20 минут в большинстве. Уже на первой минуте гости остались в меньшинстве. Достаточно привести цифру бросков в створ ворот, 18-2. Вот только забить «Нефтехимику» не удалось.

Удалось хозяевам забить во втором периоде, но при счете 0:3. Гости огорошили нижнекамцев в дебюте двадцатиминутки, забросив три шайбы за четыре с половиной минуты. Сначала Константин Глазачев мгновенно отреагировал на рикошет шайбы от бортика, 0:1. Затем цели достиг дальний бросок Дениса Вихарева, 0:2. Замена вратаря у хозяев, Александр Шарыченков покинул лед, его место занял Константин Барулин. А Вихарев вскоре оформил свой дубль, замкнув на пятачке хорошую передачу из-за ворот, 0:3. И лишь после этого хозяева реализовали большинство, когда Мэтт Уайт кистевым броском попал в ближнюю девятку, 1:3.

К чести нижнекамцев они очень быстро, всего за 20 секунд в начале третьего периода отквитали две шайбы, 3:3. Сначала свою первую шайбу за «Нефтехимик» забросил Якоб Берглунд, добил с пятака, а в следующей атаке передачу из-за ворот на пятачок замкнул Тимур Шарифьянов. А еще через три минуты Зак Митчелл впервые в матче вывел хозяев вперед, 4:3. В ходе выхода на одного защитника канадец забросил шайбу сам и попал в ближний угол. После этого гости произвели замену вратаря. За 64 секунды до конца гости снимают вратаря, выпускают шестого полевого игрока и бросаются на последний штурм. Но хозяева отстояли свое преимущество, победив в шестой раз подряд.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 (0:0, 1:3, 3:0). Шайбы забросили: Уайт (32), Берглунд (44), Шарифьянов (45), Митчелл (48) — Глазачев (22), Вихарев (24, 27). Штраф: 4-8.

После 24 туров в активе нижнекамцев стало 25 очков, седьмое место на Востоке. В следующем туре 30 октября «Нефтехимик» сыграет дома с хабаровским «Амуром».

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