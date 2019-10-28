Историк и издатель Модест Колеров расскажет в Казани о предпосылках сталинизма

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Завтра, 29 октября, историк и издатель Модест Колеров выступит в Казани с публичной лекцией «Европейские предпосылки сталинизма: индустриализм, биополитика и тотальная война».

Историк идей постарается поместить основные черты сталинского политического стиля в контекст современной ему эпохи, что необходимо в том числе и для деконструкции неосталинизма.

По мнению исследователя, возникновению сталинизма способствовали капиталистическая индустриализация, военно-экономический опыт Первой мировой войны, индустриальная «политика населения» (биополитика), традиционная для российских государственных деятелей задача углубления стратегической безопасности России, а также мировая практика соединения репрессий и мобилизации принудительного труда.

Соответственно, Колеров убежден: «Сталин – родная и естественная часть западного Модерна, его продолжение». Базовые положения лекции изложены в его монографии «Сталин: от Фихте к Берии», вышедшей в 2017 году в Москве.

Публичная лекция состоится в конференц-зале Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова в 12 часов дня. Мероприятие будет носить открытый характер.

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