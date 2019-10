Нурбек Батулла представит в Казани свое видение музыки Софии Губайдулиной

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Завтра, 29 октября, в здании Союза композиторов Татарстана на очередном концерте международного фестиваля «МузТранзит: Восток-Запад» выступит известный танцовщик – лауреат Национальной премии «Золотая маска» 2018 года Нурбек Батулла.

Хореограф представит собственное видение «Танцовщика на канате» для скрипки и фортепиано – одного из первых сочинений Софии Губайдулиной, созданных после переезда композитора в Германию. Исполнение произведения впервые будет сопровождаться танцем, отмечают организаторы события.

Помимо этого, на концерте «прозвучат произведения литовских композиторов для камерного ансамбля – скрипки и фортепиано». Речь идет о «Сонате» Витаутаса Баркаускаса, The Rain for Krakow Освальдаса Балакаускаса и одном из последних сочинений ведущего современного композитора Литвы Витаутаса Германавичуса – Thread of Sound above The Water. Их исполнят профессор Литовской академии музыки и театрального искусства Ингрида Армонайте и доктор искусствоведения, преподаватель Литовской академии музыки и театрального искусства Индре Байкштите.

Проходящий с 21 октября фестиваль «МузТранзит: Восток-Запад» приурочен ко дню рождения Софии Губайдулиной. Организует его центр ее имени при поддержке Министерства культуры РФ, посольств Израиля, Швейцарии и Литвы в России, Швейцарского совета по культуры ProHelveti, Гете-Института в Москве, Литовского культурного института и Управления культуры Казани.

Концерт будет организован в зале Союза композиторов Татарстана по адресу: ул. Лобачевского, д. 10. Мероприятие начнется в 18.30, вход на него будет свободным.

