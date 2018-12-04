Татарстан стал седьмым по числу подавших заявки на конкурс «Лидеры России»

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Татарстан занял седьмое место по числу решивших принять участие в третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России».

Как сообщает пресс-служба мероприятия, жители республики направили 6 тыс. 402 заявки, что составляет более 2,73% от общего их числа. Всего же пожелали стать участниками конкурса 233 тыс. 830 человек из всех регионов России и 68 стран мира.

При этом регионами – лидерами по количеству подавших заявки стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Кроме того, в топ-10 по количеству стремящихся стать лидерами вошли (в порядке убывания) Свердловская область, Краснодарский край, Самарская и Нижегородская области, Башкортостан, а также Ростовская области.

«Мы связываем увеличение количества заявок и с введением в третьем сезоне отдельных специализаций в дополнение к основному конкурсу. Лидером по количеству заявок стала специализация “Финансы и технологии“ – 61 тыс. 732 регистрации, 22 тыс. 272 подано на трек “Наука“ и 9 тыс. 745 – на специализацию “Здравоохранение“. Как и в прошлые годы, наибольшее число заявок пришло из Центрального федерального округа, Приволжья и Северо-Запада», – прокомментировал ход заявочной кампании генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» и руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Регистрация участников конкурса завершилась накануне, 27 октября, в 23.59. Уже сегодня, 28 октября, в личных состязающихся участников открылся первый тест – тест интеллектуальных способностей. Время на прохождение тестов строго регламентировано.

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