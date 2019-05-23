Путин наградил орденом Почета главу Аппарата Кабмина Татарстана

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Заместитель Премьер-министра Татарстана – руководитель Аппарата Кабинета Министров республики Шамиль Гафаров награжден орденом Почета.

Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Вице-премьер награжден орденом «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Кроме того, этим же указом два татарстанских должностных лица удостоены медалей ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Ими отмечены глава Тетюшского района РТ Рамис Сафиуллов и судебный пристав специализированного отдела оперативного дежурства Управления ФССП по РТ Юлия Грачева («за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан»).

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