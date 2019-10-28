Прокуратура РТ: В 2019 на 16% выросло количество совершенных подростками преступлений

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). В Татарстане значительно выросло количество преступлений, совершенных подростками. Об этом ИА «Татар-информ» на коллегии в прокуратуре РТ рассказал прокурор республики Илдус Нафиков.

С начала года в республике несовершеннолетними было совершено 681 преступлений, что почти на 100 больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2018 году – 587 преступлений). Это составляет 4% от общего количества преступлений. Кроме того, наблюдается пугающая тенденция к росту тяжких и особо тяжких правонарушений среди несовершеннолетних, а также преступлений, совершенных группой подростков, и в состоянии алкогольного опьянение. Кроме того, наблюдается рост повторных нарушений.

На ряду с этим наблюдается рост преступлений в отношении детей. В текущем году совершенно 2112 противоправных деяний в отношении несовершеннолетних (в прошлом году их было 1881). Опасения вызывает рост тяжких и особо тяжких преступлений по отношению к подросткам, а также правонарушений против половой неприкосновенности детей.

«В связи с этим требует усиления прокурорский надзор за законностью в деятельности уполномоченных органов и учреждений, направленной на профилактику правонарушений несовершеннолетних. Особого внимания требует работа с неблагополучными семьями, также необходимо активно противодействовать негативному влиянию на несовершеннолетних информации в Интернете», – отметил Нафиков.



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