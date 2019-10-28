МФЦ РТ передал прокуратуре сведения о 500 случаях просрочки исполкомами услуг

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Многофункциональный центр Татарстана за последние четыре месяца передал в прокуратуру республики сведения о более чем 500 фактах несвоевременного оказания услуг органами местного самоуправления, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

«Это вынужденная мера, так как устранить нарушения в двустороннем порядке не удалось. Неполученные вовремя документы – это негатив от людей, который зачастую выливается на МФЦ в виде претензий и жалоб», – пояснила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

Постоянными нарушителями оказались исполкомы Тукаевского, Лаишевского, Пестречинского и Альметьевского районов Татарстана. Как правило, затягиваются сроки выдачи разрешительной документации на строительство. То есть заявители, чтобы сообщить властям о строительстве дома, передают уведомление через МФЦ, а потом вынуждены ждать ответа несколько месяцев вместо отведенных на это семи-десяти дней.

«Если еще несколько месяцев назад, например, в Тукаевском районе насчитывалось по 200–300 просроченных заявлений, то сейчас таковых нет. Органы прокуратуры достаточно быстро среагировали и провели проверки по нашим заявлениям, – заметила Музафарова. – В Пестречинском, Тукаевском, Альметьевском районах возбуждены дела об административных правонарушениях, ряду ответственных лиц вынесены предупреждения».

По законодательству за нарушение сроков оказания государственных и муниципальных услуг должностным лицам грозит штраф.

В настоящее время Минэкономразвития России разрабатывает концепцию МФЦ 2.0, согласно которой многофункциональные центры будут наделены полномочиями по защите интересов граждан и бизнеса в части оказания услуг.

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