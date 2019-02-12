Казанский молодежный центр «Ак Барс» признан банкротом

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Молодежный культурно-спортивный центр «Ак Барс» признан банкротом. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Татарстана, сообщается на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.
В отношении автономной некоммерческой организации открыто конкурсное производство сроком на три месяца.
«Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев с даты публикации сообщения, после чего реестр кредиторов закрывается», – отмечается в опубликованном сегодня извещении.
Процедура наблюдения в отношении МЦ «Ак Барс» была введена Арбитражным судом РТ еще летом.