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Татар-информ

28 октября 2019, 19:34

Общество

В Касимове Рязанской области завершилась реконструкция сквера Сююмбике

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Общество

В Касимове Рязанской области завершилась реконструкция сквера Сююмбике

Установка памятника казанской правительнице запланирована на весну следующего года.

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). В городе Касимове Рязанской области завершились работы по реконструкции сквера, названного в честь правительницы Казанского ханства Сююмбике. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил председатель региональной национально-культурной автономии татар Рязанской области и города Касимова Ильдар Бикуев.

«У нас хорошая новость. В сквере завершились работы по реконструкции. Проведено электричество, установлены прожекторы и скамейки. Постамент в форме звезды будет освещаться. Территория сквера озеленена, высажены деревья и кустарники. Есть кусты шиповника, считается, что Сююмбике очень любила его плоды», – рассказал Бикуев.

Следующим этапом работ в сквере станет установка памятника казанской царице. «Установку планируем провести в мае, начале июня. Хотим пригласить руководство Татарстана и представителей Духовного управления мусульман России. Надеемся, в работе по установке памятника поможет и Правительство Республики Татарстан. Это великое событие не только для татар города Касимова, но и для всех татар», – отметил собеседник информагентства.

Сквер обустроен на месте предполагаемой гибели царицы Сююмбике и создает единый ансамбль с распложенными рядом Ханской мечетью и архитектурным памятником XVI века - текие (усыпальницей) Шах-Али хана. «Очень красивый, уютный сквер. Рядом детский сад, мамы гуляют с детьми, и пенсионеры выходят на прогулку. Люди очень довольны, благодарят нас», – добавил Ильдар Бикуев.

Проект по созданию сквера и установке памятника Сююмбике выиграл грант в размере 1 млн 808 тыс. рублей на областном конкурсе муниципальных инициатив. «Проект стоит 2 млн 600 тыс. рублей. Администрация Касимова выделила 500 тыс. рублей, ДУМ РФ – 300 тыс. рублей. Спасибо за это шейху Равилю Гайнутдину», – сказал Ильдар Бикуев.

Статую Сююмбике изготавливает скульптор из Санкт-Петербурга Вениамин Сидоренко. В творческую группу проекта также входят сам Ильдар Бикуев, Айдар Исмагилов, проживающая в Санкт-Петербурге заслуженный работник культуры Татарстана Альфия Рахматуллина, академик АН РТ Индус Тагиров и председатель региональной национально-культурной автономии татар Ульяновской области Рамис Сафин.

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