Андрей Кондратьев проверит законность сбора денег на благоустройство дворов в Казани

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Глава исполкома Татарстанского отделения «Единой России», депутат Госсовета РТ Андрей Кондратьев по жалобе жильцов лично проверит законность сбора денег в Кировском районе Казани на благоустройство дворовой территории. Об этом сообщает информационный центр регионального отделения партии.

К депутату за помощью обратились жители дома № 12 по Горьковскому шоссе. Они сообщили, что управляющая компания «Заречье» с июня 2019 года ввела новую графу в счет-фактурах на оплату ЖКХ и собирает деньги за благоустройство придомовой и дворовой территории.

«Благоустройство дворовых территорий осуществляется и будет осуществляться за счет программных средств. Финансирование благоустройства внутридомовых дворовых территорий многоквартирных домов возложено на муниципалитет и внебюджетные источники, но никак не на пенсионеров», – пояснил заявителям Андрей Кондратьев.

Депутат заверил, что лично будет заниматься возникшими вопросами, и объяснил, что нужно время на их решение.

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