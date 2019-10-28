Благодаря прокуратуре в РТ погашено свыше полумиллиарда рублей долгов по зарплате

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Благодаря прокуратуре РТ в республике погашено свыше полумиллиарда рублей долгов по зарплате. Об этом ИА «Татар-информ» на коллегии в прокуратуре РТ рассказал прокурор республики Илдус Нафиков.

Опасения у надзорного ведомства вызывают серьезные долги по зарплате на предприятиях-банкротах. Общий объем задолженностей составляет порядка 291 млн рублей, из которых свыше 184 млн (63% от общего количества) – в компаниях, находящихся на различных стадиях банкротства.

Наибольшее количество предприятий-должников находятся в Набережных Челнах, в двух районах Казани (Советском и Вахитовском), а также в Бугульминском, Зеленодольском, Нижнекамском, Чистопольском, Мензелинском и Пестречинском районах республики.



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