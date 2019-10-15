Критик из Москвы назвала татарстанские театры кукол «очень профессиональными»

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). В этом году в III Международном фестивале театров кукол «Шомбай-fest 2019» приняли участие два театра кукол из Татарстана, Набережночелнинский и «Экият». Они заслужили высокую оценку со стороны критиков.

«Каждый театр интересен по-своему. Оба театра с разной историей, и оба вполне дееспособны. Два очень профессиональных театра», – отметила на пресс-конференции в театре кукол «Экият» театральный критик из Москвы Ольга Глазунова.

Так, казанский театр кукол «Экият» стал впервые за долгое время приглашать театры из других городов. Светлана Дорожко из Санкт-Петербурга поставила на его сцене спектакль «Пой курай!.. Играй, Шомбай!» на русском и татарском языках.

Набережночелнинский театр кукол, который даже не имеет своего пространства, проводит фестиваль «Рабочая лошадка», добавила Глазунова.

«Мне интересно смотреть, что делают оба театра. У них есть свой стиль и своя стезя», – заметила в свою очередь театровед Анна Константинова.

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