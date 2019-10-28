В Татарстане откроют горячую линию по вопросам семейных конфликтов

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). В Татарстане 31 октября будет работать горячая линия по вопросам профилактики семейного неблагополучия и конфликтов на бытовой почве, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Специалистам можно будет сообщить о случаях ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей, а также о ситуациях, угрожающих жизни и здоровью членов семьи», – говорится в сообщении.

Татарстанцы смогут задать свои вопросы членам депутатского объединения «Мэрхэмэт – Милосердие», сотрудникам аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ, внутренних дел, прокуратуры, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, а также Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Звонки будут приниматься с 9 до 17 часов по следующим телефонам: 8 (843)236-00-71 и 236-40-62.

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