КФУ проведет Всероссийский диктант по английскому языку

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Казанский федеральный университет 29 ноября проведет Всероссийский диктант по английскому языку для студентов и школьников, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
Аудиозапись диктанта подготовят преподаватели Высшей школы иностранных языков и перевода КФУ. По традиции текст диктанта будет посвящен жизни одного из выдающихся выпускников Казанского университета.
«В свете проведения Года Ивана Михайловича Симонова в КФУ в этот раз участники диктанта узнают многочисленные подробности из жизни седьмого ректора Казанского университета, астронома и первооткрывателя Антарктиды», – отметила директор Высшей школы иностранных языков и перевода КФУ Диана Сабирова.
Для участия в диктанте необходимо пройти обязательную регистрацию до 26 ноября. Победителям и призерам акции будут вручены дипломы. Кроме того, все написавшие диктант получат сертификаты об участии в проекте.
В прошлом году диктант по английскому языку написали более 28 тыс. человек из 73 регионов России.