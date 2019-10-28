Казанская теннисистка выиграла международный турнир в Японии

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Казанская теннисистка Мария Бондаренко стала победительницей международного турнира в японском городе Нагоя.

В финале турнира ITF среди юниоров 16-летняя Бондаренко обыграла ровесницу из Германии Настасью Мариану Шюнк. Счет встречи – 2:0 (6:4, 7:6).

Эта победа позволила Марии Бондаренко подняться в рейтинге ITF на пять позиций. Сейчас она занимает 25-е место в списке лучших юниорок мира.

В число 25 лучших также входят россиянки: Алина Чараева (15-е место), Оксана Селехметьева (17-е место) и еще одна представительница сборной Татарстана – Полина Кудерметова (21-е место), младшая дочь экс-игрока казанского «Ак Барса» Эдуарда Кудерметова.

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