В Казани театр кукол «Экият» организует творческую лабораторию

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Театр кукол «Экият» проведет творческую лабораторию в конце января 2020 года. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил театральный критик, завлит театра Камала Нияз Игламов.
«Скорее всего, лаборатория пройдет в 20-х числах января», – пояснил собеседник агентства.
Всего для постановки выберут три текста: два для русской труппы и один для татарской.
«Будет татарская классическая сказка, русская и зарубежная, возможно, Астрид Линдгрен. Сейчас мы только подбираем материал», – добавил известный критик.
Нияз Игламов станет одним из кураторов лаборатории.