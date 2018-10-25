В Казани театр кукол «Экият» организует творческую лабораторию

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Театр кукол «Экият» проведет творческую лабораторию в конце января 2020 года. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил театральный критик, завлит театра Камала Нияз Игламов.

«Скорее всего, лаборатория пройдет в 20-х числах января», – пояснил собеседник агентства.

Всего для постановки выберут три текста: два для русской труппы и один для татарской.

«Будет татарская классическая сказка, русская и зарубежная, возможно, Астрид Линдгрен. Сейчас мы только подбираем материал», – добавил известный критик.

Нияз Игламов станет одним из кураторов лаборатории.

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