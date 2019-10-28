(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). 23-летняя аптекарь из Казани лишилась более 400 тыс. рублей, решив снять порчу через соцсети. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Девушка-фармацевт решила снять «проклятье». С этой целью она обратилась к гадалке, которую нашла в социальной сети. Лжецелительница убедила девушку, что снять порчу возможно лишь ритуалом, за который фармацевт перевела мошеннице более 411 тыс. рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



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