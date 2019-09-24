«Перепад температур составит 10 градусов»: завтра в Казани резко похолодает

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Сегодня, в понедельник, в Татарстан ворвался идущий из Арктики холодный воздух. В результате завтра, во вторник, случится резкое похолодание – межсуточный перепад температур составит 10 градусов. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал профессор, доктор географических наук, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«Такого резкого перехода у нас не было давно, это обвал холодного воздуха. Межсуточный перепад температур составит 10 градусов. 28 октября утром в Казани было 10–12 градусов тепла, а 29 октября днем максимальные температуры составят 2 градуса», – отметил собеседник агентства.

Пол его словам, 28-го числа Татарстан оказался на южной периферии обширного циклона, который с огромной скоростью уходит на восток, а также под влиянием холодных фронтов. Сейчас температура резко снижается, наблюдаются большие колебания и контрасты.

«Внутри огромного циклона находился северо-западный циклон, сформировалась область низкого давления, возникли сильнейшие ветры, которые в обед на метеостанции КФУ достигали порывами 24 м/с. 29 октября мы окажемся под влиянием антициклона, центр которого окажется близко к Казани. Поэтому сильный ветер, натворивший немало бед в понедельник, во вторник утихнет», – пояснил Переведенцев.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.