Главный тренер ФК «Нефтехимик» признан лучшим по итогам 20-го тура ФНЛ

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Наставник футбольного «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев признан лучшим тренером по итогам 20-го тура ФНЛ, сообщается на официальном сайте лиги. Этим достижением отмечена роль тренера в гостевой победе над клубом «Нижний Новгород» (0:1). Это уже второе попадание Уткульбаева в символическую сборную тура.

Кроме того, в символическую сборную тура попал голкипер «Нефтехимика» Андрей Голубев, который в очередной раз оставил свои ворота в неприкосновенности, чем помог своей команде увезти из Нижнего Новгорода 3 очка. Голубев признается лучшим вратарем тура уже третий раз в сезоне.



После 20 туров нижнекамский клуб набрал 33 очка и занимает 6-е место в первенстве Футбольной национальной лиги.

Очередной матч в «Нефтехимик» сыграет в Казани. 3 ноября на стадионе «Рубин» нижнекамцы встретятся с клубом «Армавир», который занимает 13-е место в турнирной таблице.



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