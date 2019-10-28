Более 200 нижнекамцев проверили свои знания во время акции «Географический диктант»

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Нижнекамск присоединился к международной просветительской акции «Географический диктант». В этом году свои знания проверили более 200 жителей города. Об этом сообщает «НТР 24».



Тестирование проводилось на четырех площадках. Один из тех, кто решил проверить себя, – житель Нижнекамска Радик Вафин. Мужчина в форме рассказал, что в школе по географии у него всегда были «пятерки».



«В школе по географии у меня всегда были пятерки. Наверное, именно поэтому быть участником этой акции мне легко», – поделился он.



На решение заданий отводилось 45 минут. Отвечать приходилось не только на вопросы по географии, но и в том числе по истории и литературе.



«Географический диктант» – акция анонимная и бесплатная, проводится в Нижнекамске и в других городах страны уже в пятый раз. Каждому участнику присуждается индивидуальный номер, по которому можно будет узнать свою оценку.



Результаты будут обнародованы на сайте Русского географического общества по адресу dictant.rgo.ru.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.