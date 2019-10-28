Ипотеку оплатит застройщик, парковка в подарок и лучшие дворы от «АК БАРС Девелопмент»

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). В отеле «Ривьера» компания «АК БАРС Девелопмент» организовала первую закрытую встречу для партнеров «АК БАРС Недвижимость», которая собрала 180 гостей и специалистов в сфере жилой недвижимости из Казани, Альметьевска, Набережных Челнов и других городов республики. Среди них также присутствовали блогеры-предприниматели и финалисты премии Business Blogger Awards 2019, представители СМИ.

Цель мероприятия — сделать большой шаг навстречу партнерам, т. к. компания развивает партнерские продажи, чтобы специалисты, которые продают наш продукт, делали это правильно, используя самые современные фишки в сфере продаж.

Спикерами на мероприятии выступили сотрудники «АК БАРС Недвижимость»: директор Антон Вассерман, руководитель отдела по работе с партнерами Камилла Харт, менеджеры по продажам Дарья Давлетова и Кирилл Алексеев.

Юлия Файн — руководитель отдела по разработке продукта от «АК БАРС Девелопмент» — открыла мероприятие с докладом про тренды в благоустройстве 2020 года.

Были затронуты темы безопасности и удобства детских площадок, разработке новых концепций дворов жилых комплексов совместно с ведущими российскими компаниями — экспертами в сфере благоустройства, успешно реализованные проекты в Казани на объектах «АК БАРС Девелопмент».

Камилла Харт рассказала про действующие финансовые инструменты и новые сезонные акции для покупателей: «Застройщик платит твою ипотеку» для всех жилых комплексов, «Парковка в подарок» для будущих жителей «Солнечного Города», «Трёшка по цене двушки» для больших семей «Светлой Долины», о которых гости узнали первыми.

Дарья и Никита рассмотрели более детально строящиеся комплексы Нобелевский, «Мой Ритм», «Казань XXI век», отметили особенность инфраструктуры и местоположения, интересные особенности квартир и историю названия.

Гости встречи выступили не только в роли слушателей, но и стали активными участниками профессионального диалога со спикерами, получили ответы на свои вопросы из первых уст.

Бизнес-тренер Сергей Азимов представил гостям программу «Психология влияния» — одна из частей его легендарного курса «Продажи». Сергей особенно заострял внимание на вопросах участников, проработку конкретных случаев из их практики.

По итогам мероприятия участникам были вручены именные сертификаты о прохождении тренинга, предоставлена приятная возможность для фото и автограф-сессии с Сергеем Азимовым.

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