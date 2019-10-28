Эксперт рассказал в Казани, как решить проблему потребительского отношения к природе

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Охране окружающей среды сейчас мешает отсутствие поддержки граждан, но эту проблему может помочь решить экотуризм. Своим видением ситуации с ИА «Татар-информ» поделился советник министра природных ресурсов Литвы Донатас Балтрушайтис на форуме «Ориентиры будущего» в Казани.

«Мы иногда не осознаем, что происходит вокруг из-за недостатка образования, знаний, информации. Но если посещать заповедники, то понимание формируется, а за ним следует и уважение к природе», – подчеркнул он.

Популяризация туров в места, почти не тронутые человеком, поможет решить проблемы устойчивого развития и экологичного образа жизни, уверен эксперт.

«Отправляясь в заповедник, вы отказываетесь от пластиковых бутылок и пакетов, а берете с собой что-то из натуральных материалов, чтобы не нанести вред. Такие тренды появляются во всем мире. И это к лучшему», – привел пример Донатас Балтрушайтис.

Ранее стало известно, что развитием экологического туризма займутся в Татарстане.

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