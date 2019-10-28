В Татарстане поймали мужчину, который устроил в подвале сад с марихуаной якобы для кур

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Полицейские поймали жителя Татарстана, который устроил в подвале дома сад с марихуаной якобы для кур. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В полицию поступило сообщение, что житель деревни Курай Елга Азнакаевского района республики выращивает у себя дома наркотики.

Стражи порядка обыскали дом ранее судимого 40-летнего местного жителя и обнаружили у него в подвале горшки с растениями, похожими на марихуану, и нарколабораторию.

Мужчина попытался оправдаться и сказал, что марихуану выращивал для кур. Но позже он сознался, что наркотики растил для себя.

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